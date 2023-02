Sabia que já pode plantar a etiqueta de uma marca de sapatos para ter margaridas?

Verde é cada vez mais a cor da moda e da inovação na indústria portuguesa de calçado e a prova é o Pacto Verde que mais de uma centena de empresas do sector assinaram esta sexta-feira, no Palácio de Cristal, no Porto, numa cerimónia presidida pelo Comissário Europeu do Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevičius.

