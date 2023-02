Empresários do calçado vão a Itália em busca de negócios e sentem-se "animados, mas a travar as expetativas"

Em Milão, na maior feira de calçado do Mundo, os empresários portugueses mostram-se divididos entre a confiança no peso do Made in Portugal para conquistar encomendas e o receio da retração do mercado mundial. “Animados, mas a travar nas expetativas”, diz Pedro Lopes, diretor de marca da Ambitious, da empresa vimaranense Célita, numa frase que mostra a divisão da mala de viagem no que respeita a expetativas.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler