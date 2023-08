Indústria alimentar contesta IVA: porque é que um pastel de bacalhau no restaurante paga 13% e no supermercado 23%?

O pastel de bacalhau atravessa a conversa do empresário do sector alimentar e dirigente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) Manuel Tarré com o Expresso. Este é, na sua opinião, um bom exemplo para explicar “a injustiça” fiscal que afeta a indústria dos produtos pré-confecionados habitualmente à venda nas cadeias de supermercados e que pagam uma taxa de IVA de 23%.

Trata-se de um alimento popular e, isso, facilita a perceção das pessoas sobre o que está em causa, sustenta Manuel Tarré. “Entendo que o primeiro-ministro, António Costa, quando ganhou as [primeiras] eleições tenha baixado o IVA na restauração, mas hoje, estando ele há tanto tempo no poder, não consigo perceber porque é quem come um pastel de bacalhau num restaurante – onde vão muitos portugueses, mas haverá milhões de não vão por falta de capacidade [financeira] – paga 13% e quem compra o mesmo pastel de bacalhau pré-cozinhado num supermercado desembolsa 23%”.