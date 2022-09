Saber como investir

Matilde Moreira é estudante do Mestrado de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, do Instituto Superior Técnico e está a participar pela primeira vez no Global Investment Challenge 19/20 (GIC). “O enorme interesse que tenho pela forma como os mercados funcionam e aprender a investir na bolsa sem ter riscos reais, são algumas das razões que justificam a minha participação”, explica.

Com esta competição espera “ganhar familiarização com este tipo de plataformas de negociação e desenvolver competências na área dos mercados financeiros, expandindo os meus conhecimentos fora da minha área de conforto”, frisa.

Antes do arranque do GIC 19/20 Matilde Moreira aproveitou a fase de treino para testar estratégias de investimento e nessa altura aplicou o seu capital fictício em forex e CFD. “Como sou iniciante e a competição já começou, estou a ver como evoluem os mercados financeiros, para evitar grandes perdas”, salienta.

Como esta é uma área que não domina, Matilde Moreia revela que os produtos disponíveis na plataforma são “uma enorme novidade”. Até agora já fez algumas transações com sucesso em ações e está a tentar familiarizar-se com outros produtos, para começar a alargar a sua base de investimento.