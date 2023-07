PRR: Investimentos a contratar com Petrogal, Bondalti e Ren superam mil milhões de euros

Cerca de 1,1 mil milhões de euros é quanto planeiam investir na economia portuguesa os três grandes consórcios empresariais liderados por Petrogal, Bondalti e REN que ainda não fecharam contrato com o Governo ao abrigo das Agendas de Inovação Empresarial do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

No seu conjunto, estes três consórcios, deverão receber um incentivo na ordem dos 200 milhões de euros, segundo a informação avançada pelo Ministério da Economia ao Expresso.

As Agendas são a maior e mais emblemática das medidas do PRR para transformar a economia portuguesa. Na reprogramação do PRR submetida recentemente a Bruxelas, o Governo decidiu triplicar os apoios previstos para as Agendas – dos iniciais 930 milhões de euros para 2,8 mil milhões de euros – de modo a incentivar esta união de esforços entre o tecido empresarial e o sistema científico tecnológico nacional em prol do desenvolvimento de inovadores bens e serviços para exportação.