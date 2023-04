PRR: condomínios podem receber até 150 mil euros para poupar energia

Os condomínios residenciais podem obter um apoio do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) até 150 mil euros para medidas de isolamento térmico - seja fachadas, coberturas ou pavimentos - que apresentam maior potencial de eficiência energética e poupança de energia em edifícios.

As candidaturas ao Programa de Apoio a Condomínios Residenciais arrancaram esta semana. Decorrem até 28 de dezembro de 2023. Ou até à data em que seja previsível esgotar a dotação deste concurso que arrancou com 12 milhões de euros do PRR.

As candidaturas são apresentadas através do preenchimento do formulário disponível no sítio do Fundo Ambiental.

O Programa abrange edifícios de habitação existentes multifamiliares, em regime de propriedade total com andares ou divisões suscetíveis de utilização independente ou em regime de propriedade horizontal, licenciados para habitação até 31 de dezembro de 2006, inclusive, em todo o território nacional.

Os beneficiários destes fundos do PRR são representados pelos responsáveis pela administração e gestão do condomínio. Também podem ser proprietários em nome individual, no caso de edifícios em propriedade total objeto da candidatura.

O Programa de Apoio a Condomínios Residenciais tem como objetivo o financiamento de medidas de eficiência energética que promovam a melhoria do conforto térmico dos edifícios residenciais, contribuam para a redução da fatura energética e a renovação do parque habitacional existente.