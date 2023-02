Bruxelas incentiva empresas europeias a acolherem empresários ucranianos

A Comissão Europeia lançou esta terça-feira dois convites à apresentação de propostas para apoiar a integração de micro, pequenas e médias empresas (PME) ucranianas no mercado único. São sete milhões e meio de euros para ajudar os empreendedores ucranianos a estabelecerem parcerias com empresas europeias, desde vales para participar em feiras na União Europeia (UE) ao acolhimento de empreendedores.

“Business Bridge” (ponte empresarial) é a designação do primeiro convite à apresentação de propostas. Com um orçamento de 4,5 milhões de euros, prestará apoio financeiro às PME ucranianas afetadas pela guerra, sob a forma de vales para aceder a serviços e participar em feiras comerciais na UE.

O projeto será gerido por organizações de apoio às empresas, como a rede europeia de empresas Enterprise Europe Network (EEN), a rede europeia de clusters e outras organizações. O objetivo do convite é criar um consórcio de organizações empresariais, que irá selecionar até 1500 PME ucranianas para beneficiarem de apoio direto até 2500 euros.

Este apoio direto cobrirá os custos dessas PME ucranianas com os serviços de apoio às empresas, tais como: estudos de mercado para identificar parceiros europeus; aconselhamento jurídico, organizacional ou financeiro para a criação de uma nova empresa ou para a adaptação de uma empresa existente; ajuda para participar em feiras comerciais na UE ou para a deslocação até essas feiras; e aconselhamento jurídico em matéria de direitos de propriedade intelectual.

Segundo a Comissão Europeia, esta medida Business Bridge também irá proporcionar mercados alternativos às empresas da UE afetadas pela perda dos mercados russo e bielorrusso e contribuir para a reconstrução da Ucrânia.

«Erasmus para Jovens Empreendedores — Ucrânia» é a designação do segundo convite à apresentação de propostas. Com um orçamento de três milhões de euros, permitirá a novos empreendedores ucranianos adquirir experiência empresarial noutros países europeus.

Este projeto será executado enquanto parte do programa Erasmus para Jovens Empreendedores, um programa de intercâmbio que já proporcionou a mais de 22 mil empreendedores de toda a Europa a oportunidade de partilharem o seu saber-fazer empresarial.

Este convite irá selecionar organizações na Ucrânia e na UE que serão responsáveis por recrutar até 430 novos empreendedores ucranianos e de os pôr contacto com empreendedores de acolhimento na UE. Em seguida, prestará apoio financeiro a esses empreendedores e contribuirá para as suas despesas de subsistência e de viagem.

Os convites à apresentação de propostas são financiados ao abrigo do Programa do Mercado Único e seguem o recente acordo para a adesão da Ucrânia ao Programa do Mercado Único, assinado pela presidente Ursula von der Leyen e pelo primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, em 2 de fevereiro de 2023.