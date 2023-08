Ponto final no crescimento do crédito à habitação: bancos registam primeira queda anual em quase cinco anos

Até aqui, era preciso recuar quase cinco anos para encontrar um momento de queda na carteira de crédito à habitação em Portugal face ao ano anterior. Mas já não é preciso recuar tanto: foi precisamente isso que aconteceu em julho passado, segundo os dados que o Banco de Portugal divulgou esta segunda-feira, 28 de agosto. É o quinto mês consecutivo em que o volume de crédito concedido pelos bancos para a aquisição de compra está abaixo dos 100 mil milhões de euros. “No final de julho de 2023, o montante total de empréstimos para habitação era de 99,3 mil milhões de euros, menos 0,1 mil milhões de euros do que em junho. Relativamente a julho de 2022, os empréstimos com esta finalidade decresceram 0,1%”, segundo o comunicado – em junho, a variação tinha sido positiva, de 0,4%. “Desde outubro de 2018 que não se observava uma taxa de variação anual negativa para o crédito à habitação”, continua o supervisor. A taxa de variação anual já vinha abrandando desde julho de 2022, acompanhando a decisão de subida de juros do Banco Central Europeu (BCE) que aí começou; só que só agora passa a haver uma variação homóloga negativa. É o fim de um período em que os bancos foram conseguindo financiar mais a economia do que nos anos anteriores, sendo que em dois anos e meio (fins de 2020 e início de 2023), as taxas de crescimento foram mesmo superiores a 2%. Agora, há uma quebra do crédito, fazendo com que a carteira dos empréstimos à habitação se afaste da fasquia dos 100 mil milhões de euros pelo quinto mês seguido.

Amortização antecipada e menor procura O objetivo do aumento de juros pelo BCE é combater a inflação, mediante um abrandamento da economia, acalmando também o financiamento à economia, o que tem vindo a acontecer em Portugal. O Banco de Portugal considera que “esta evolução reflete o aumento das amortizações antecipadas e o abrandamento na procura de crédito à habitação”. Ajudadas pela suspensão das comissões pagas nessa decisão, as amortizações de crédito à habitação antes do prazo previsto (tanto parciais, como totais) têm vindo a crescer, como a autoridade liderada por Mário Centeno tem divulgado. Também os novos créditos recuam, o que acaba, ao fim de algum tempo, por ter impacto em toda a carteira: se não entram novos créditos e se uma parte dos que existem é amortizada, a carteira perde dimensão. Os resultados dos bancos nos primeiros seis meses do ano têm apontado para um abrandamento da nova concessão de crédito à habitação, o que tem tido reflexos na dimensão da carteira de todos eles. A descida de 0,1% em julho compara com a taxa de variação positiva de 0,8% na zona euro, segundo os dados revelados pelo BCE – é um abrandamento face a 1,3% no mês anterior, mas não uma quebra, como em Portugal. São, ainda assim, as evoluções anuais europeias mais fracas desde 2015.