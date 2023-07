Taxas Euribor vão continuar a subir até dezembro

A mensagem tem sido repisada por Christine Lagarde, presidente do Banco central Europeu (BCE), e foi repetida no Fórum da instituição, que decorreu em Sintra, no final de junho: “Não podemos vacilar nem ainda declarar vitória” sobre a inflação. E não deixou margem para dúvidas do que isso significa para a política monetária seguida por Frankfurt: “Não estamos a considerar, por ora, nenhuma pausa [na subida dos juros].”

As consequências têm-se sentido nas taxas Euribor — que servem de indexante aos créditos à habitação com taxa de juro variável em Portugal. Estas taxas de juro de mercado têm subido de forma contínua desde o início de 2022 e essa tendência vai manter-se nos próximos meses. Mais ainda, se há umas semanas os mercados financeiros antecipavam que o pico fosse atingido já em setembro, agora apontam apenas para dezembro. Até lá, vão continuar a aumentar. Uma mudança que “decorreu das declarações da presidente do BCE em Sintra, sinalizando que o esperado aumento dos juros em julho [a reunião do BCE decorre já depois do fecho desta edição] não será o último, como se chegou a antecipar”, vinca Nuno Rico, economista da Deco Proteste. E a redução esperada para 2024 é lenta e de pequena dimensão (ver gráfico).