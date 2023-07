Como escolher a taxa de juro do seu empréstimo para comprar casa?

Com o disparo das taxas Euribor — que servem de indexante aos créditos à habitação em Portugal com taxa de juro variável — desde o início de 2022, aumentou o interesse das famílias nos empréstimos para comprar casa com taxa de juro fixa — a taxa não mexe durante todo o contrato —, ou mista — a taxa é fixa num período inicial, findo o qual passa a ser variável. Face à oferta no mercado, que opção escolher? E, na taxa variável, que indexante preferir? O Expresso deixa-lhe alguns conselhos.