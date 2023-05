Certificados de Aforro ‘roubam’ €7,6 mil milhões aos depósitos

Falar de poupança atual­mente em Portugal é falar de Certificados de Aforro (CA). Num país onde os aforradores são tradicionalmente muito avessos ao risco, privilegiando aplicações com capital garantido, a lentidão da banca em repercutir nas taxas dos depósitos a subida dos juros de mercado levou a uma verdadeira corrida aos CA. Os números não deixam margem para dúvidas. Nos primeiros três meses deste ano, as famílias retiraram €7,6 mil milhões de depósitos bancários no país. No mesmo período, reforçaram o investimento em CA em €9 mil milhões, atingindo um novo recorde.

No final do ano passado, os depósitos bancários das famílias em Portugal totalizavam €182,4 mil milhões, um valor que diminuiu em janeiro e voltou a encolher em fevereiro e em março. Em termos acumulados, a redução nos primeiros três meses do ano foi de €7,6 mil milhões, um recuo de 4,2%.

