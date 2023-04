Novo crédito para a casa está a ficar concentrado nos mais ricos

Para quem ganha menos de €1200 de salário líquido mensal a compra de casa está a tornar-se uma miragem. E mesmo quem ganha entre €1200 e €2400 o recurso ao crédito à habitação está a perder força. Pelo contrário, acima dos €2400 há um crescimento, com mais intensidade até na população que recebe mais de €4600. É esta a tendência registada em Portugal desde 2018, o ano em que o Banco de Portugal colocou limites aos empréstimos à habitação, desde os prazos às taxas de esforço e ao peso do montante face à avaliação da casa.

No terceiro trimestre de 2018, 43% das novas operações de crédito à habitação eram assumidas por mutuários com rendimentos superiores a €2400, mas essa proporção não cessa de subir, como mostram os números divulgados pelo Banco de Portugal na semana passada: em 2021 já estava nos 49%, mas no ano passado disparou para os 56%. Ou seja, neste momento, mais de metade dos novos empréstimos à habitação é para rendimentos acima de €2400 líquidos.