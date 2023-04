Centeno atento mas não alarmado: "Para metade das famílias, 15,5% do seu rendimento líquido é suficiente" para pagar o crédito à habitação

O Governador do Banco de Portugal está atento à evolução dos juros no crédito à habitação, mas não está alarmado. Os salários médios estão a crescer 18% desde o início da pandemia, mais de metade dos proprietários apenas gastava, no final de 2022, 15,5% do rendimento no empréstimo para a casa e a grande maioria tem taxas de esforço comportáveis.

Mário Centeno, que responde aos deputados na Comissão de Orçamento e Finanças, é assertivo ao dizer que os números que levou são a “realidade”. Ou seja, no final de 2022 não se antevia problemas de incumprimento no pagamento das prestações das famílias no crédito à habitação.

Centeno sublinha que há casos problemáticos que terão de ser acompanhados pelos bancos, mas também diz que “apenas 12,3% das famílias tem taxas de esforço superiores a 36%”. "Para três quartos das famílias, a taxa de esforço é inferior a 25% do rendimento anual”, e “para famílias em que o empréstimo tem dois mutuários (71% do total), a taxa de esforço reduz-se para 14%”.

Para os deputados, os números de Centeno são otimistas, porque à luz dos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) existirá uma perda de poder compra em torno dos 4% em 2023.

Euribor a três e seis meses com pico em agosto

O governador do Banco de Portugal alerta ainda para a factualidade dos números, referindo que deve ter-se em conta que as famílias que têm a Euribor indexada a 3 e 6 meses já viram os os juros subir nos seus créditos enquanto as que têm os seus créditos indexados á Euribor a 12 meses podem não ter tido ainda o aumento da prestação, pelo que qualquer levantamento global ainda não pode ser feito.

E dá estatísticas que apresentou no inicio da sua audição sobre a utilização das famílias nos respetivos indexantes da Euribor“: 40% utiliza Euribor a 6 meses, 30% a 3 meses e 30% a 12 meses”. “Todos os contratos a 3 e 6 meses já sofreram alguma atualização”, mas a "12 meses apenas metade já contou com uma atualização.

Mais, continuando otimista e confiante Centeno diz que “75% dos contratos que utilizam a Euribor a 3 meses têm um indexante inferior ao indexante utilizado no contrato inicial” e que para a “Euribor a 6 meses esta percentagem é de 69%”. Já para a “Euribor a 12 meses a percentagem com indexante inferior ao utilizado no contrato inicial é de 34%”.

O governador do Banco de Portugal esclarece ainda que os dados que tem indicam que “a Euribor a 3 e 6 meses atingirão o seu pico em agosto, mas a Euribor a 12 meses já atingiu o seu pico em fevereiro e até já está a descer em março”.

Mário Centeno esteve esta terça-feira no Parlamento para falar sobre a atuação do sector bancário na comercialização ou pedidos de renegociação de crédito habitação e também sobre o desajustamento dos juros nos depósitos a prazo face às condições de mercado, de subida das taxas de juro.