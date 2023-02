Insustentável leveza dos juros dos depósitos a prazo

1 Porque demora a banca a subir juros?

Os bancos estão com muita liquidez e por isso não precisam de captar poupanças. Além disso, como sabem que os portugueses não gostam muito de arriscar, protelam a subida dos juros dos depósitos mesmo após os alertas do governador do Banco de Portugal e apesar do disparo das taxas de juro na Europa, que fez subir os juros nos créditos. É política de cada banco atribuir uma remuneração sem que esta esteja dependente de um indexante, e por isso, quando os juros sobem globalmente, o ritmo de subida nos depósitos é mais lento, e o mesmo acontece quando os juros caem. Mas já começam a surgir novas ofertas que refletem o movimento de subida dos juros.

