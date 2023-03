Bancos cobraram €3 milhões indevidamente aos clientes em juros e comissões

Os bancos tiveram de devolver 3 milhões de euros aos seus clientes, a esmagadora maioria dos quais por terem cobrado indevidamente comissões. Uma parte significativa desses encargos são as comissões anuladas pelo Parlamento em 2021, como a de processamento das prestações de crédito – e outra fatia relevante também se deve à comissão que foi anulada temporariamente no fim do ano passado para a amortização antecipada do crédito à habitação.