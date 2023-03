Saldo dos certificados de aforro sobe para 25.093 milhões de euros e duplica face a fevereiro de 2022

O valor aplicado em Certificados de Aforro atingiu em fevereiro 25.093 milhões de euros, o valor mais elevado desde 1998 e que traduz uma subida de 99,8% face ao registado um ano antes, segundo dados do Banco de Portugal.

A subida das Euribor, nomeadamente do indexante a três meses - que é usado na fórmula de cálculo da taxa de juro dos Certificados de Aforro - tem aumentado a procura por este produto de investimento.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo supervisor bancário, o saldo contabilizado no final de fevereiro praticamente duplicou face aos 12.556 milhões de euros reportados um ano antes.

Por comparação com o mês anterior, registou-se uma subida de quase 2,5 mil milhões de euros.

Inversamente, o saldo global dos Certificados do Tesouro (outro dos títulos de dívida pública para o qual os particulares podem canalizar poupança) continuou a cair, com os dados do Banco de Portugal (BdP) a indicarem que este desceu para 14.042 milhões de euros.

Um ano antes, estavam aplicados em Certificados do Tesouro 17.741 milhões de euros.