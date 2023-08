Como o Ozempic baralhou a economia dinamarquesa

Um maná caiu sobre a Dinamarca sob a forma de injeções semanais. O excedente comercial da Dinamarca cresceu — e muito — nos últimos anos. Uma análise do Danske Bank relacio­na este enorme aumento com o desempenho do sector farmacêutico do país, e em específico à atividade de uma única empresa: a Novo Nordisk.

Especia­lizada em tratamentos para a diabetes, é conhecida pelos seus produtos-estrela: semaglutido e liraglutido, vulgo Ozempic e Victoza, injeções para o controlo da diabetes ainda sem genéricos no mercado. Estas duas substâncias estão a ser procuradas em massa em todo o mundo por pacientes que procuram beneficiar de um dos efeitos mais visíveis do uso destas canetas: o controlo do apetite e a perda rápida de peso.