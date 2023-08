Corticeira Amorim compra 55% da suíça VMD

A Corticeira Amorim fechou um acordo para a compra de 55% do VMD Group, com sede na Suíça, em Pully, por 11,6 milhões de francos suíços, ou 12,1 milhões de euros ao câmbio atual, anunciou esta quarta-feira a empresa liderada por António Rios Amorim.

“Com esta operação, a Corticeira Amorim adquire uma participação significativa num grupo familiar que detém marcas reconhecidas pela sua qualidade, uma vasta gama de produtos e uma relação privilegiada com uma sólida base de clientes, o que lhe permite reforçar a sua presença na Suíça”, afirma a empresa em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O negócio, ainda a aguardar “o cumprimento de determinadas condições pelas partes, que serão cumpridas num futuro próximo”, será concretizado através da Amorim Cork, refere o grupo português.

O grupo VMD tem três filiais na Suíça - Chaillot Bouchons, a Suboeno SA e a PME Oenologie Consulting Sàrl - e trabalha nas áreas de produção e comercialização de rolhas, cápsulas, produtos enológicos, barricas e equipamentos para adegas no sector vitivinícola. Emprega 34 pessoas e fechou 2022 com um volume de negócios de 19,8 milhões de francos suíços (20,7 milhões de euros), informa a Amorim.

Uma empresa na quarta geração

Controlado por Vanessa Druz, a representar a quarta geração da família, o grupo líder no sector de produtos enológicos na Suíça “combina tecnologia, know how e tradição nos produtos de qualidade superior, investindo continuamente em tecnologia e equipamentos de ponta, assim como na formação de capital humano”, afirma a corticeira.

A futura participada, com “conhecimento especializado na área do enrolhamento e da distribuição de produtos enológicos e barricas”, indica que esta parceria permite a associação ao maior produtor de cortiça do mundo “com vista a prosseguir o seu desenvolvimento e proporcionar soluções e produtos de valor acrescentado”, mas preservando identidade, marcas, autonomia e gestão.