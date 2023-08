Ericsson e Huawei renovam acordo de patentes para tecnologias entre as quais 5G

A sueca Ericsson e a chinesa Huawei renovaram o seu acordo global de longo prazo para licenciamento cruzado de patentes, entre as quais se incluem as tecnologias móveis 3G, 4G e 5G, divulgaram esta sexta-feira as tecnológicas.

O acordo, que cobre as respetivas vendas de infraestrutura de rede e dispositivos de consumo, garante a ambas as partes acesso mundial às tecnologias patenteadas de outra empresa.

Além disso, abrange patentes essenciais para os padrões do projeto 3GPP, da União Internacional de Telecomunicações (UIT), Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrónicos (IEEE) e do grupo de trabalho de engenharia da Internet IETF.

Em 2022, a Huawei liderou os pedidos de patentes europeias, ao apresentar mais de 4.500 no Instituto Europeu de Patentes.

Por sua vez, a Ericsson conta com uma carteira de patentes com mais de 600.00 licenças que espera que renda 11.000 milhões de coroas suecas (qualquer coisa como perto de 926 milhões de euros) durante este exercício financeiro.