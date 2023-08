Apple, Google, Microsoft: as três marcas mais valiosas do mundo (numa lista onde há uma espanhola)

A Apple é a marca mais valiosa do mundo, seguida pela Google e pela Microsoft, segundo o ‘ranking’ Kantar BrandZ Global 2023, divulgado esta quarta-feira.

A Apple lidera o 'ranking' com um valor da marca de 880.455 milhões de dólares (805.661 milhões de euros), seguida da Google com 577.683 milhões de dólares (528.603 milhões de euros), enquanto a Microsoft tem um valor de 501.856 milhões de dólares (464.154 milhões de euros) e está em terceiro lugar.

Já a Zara, insígnia do grupo Inditex, é a única marca espanhola entre as 100 marcas mais valiosas do mundo.

A marca de moda espanhola ocupa o 94.º lugar neste ‘ranking’, com um valor de 18.395 milhões de dólares (16.829 milhões de euros).

No top 10, estão ainda a Amazon, que perde a liderança e cai para o quarto lugar, seguida da McDonald's (5.ª posição), a Visa (6.ª), a Tencent (7.ª), a Louis Vuitton (8ª), a MasterCard (9ª), enquanto a Coca-Cola fecha o 'top-10'.

O 'ranking' permitiu ainda saber que, em 2023, 25% das marcas mais valiosas do mundo proveem da Ásia, com a Tencent a ocupar, sozinha, o ‘top-10’.

No entanto, este ano houve uma queda do valor das marcas, devido ao facto de a maioria das empresas, que são tecnológicas, terem estado envolvidas em ambientes negativos relacionados com o mercado, tais como despedimentos em massa ou a crise dos semicondutores.

Quanto às marcas mais valiosas em termos de produtos de grande consumo, a Coca-Cola lidera o ranking com um valor de 98.004 milhões de dólares (89.800 milhões de euros), quase cinco vezes mais do que a segunda insígnia, a marca chinesa Nongfu Spring, que atinge os 21.764 milhões de dólares (19.939 milhões de euros).

A Pepsi está em terceiro lugar com 8.826 milhões de dólares (17.253 milhões de euros), segundo a Kantar.