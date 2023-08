Ozempic faz disparar cotação da Novo: farmacêutica dinamarquesa já vale mais que o PIB do país

O valor de mercado da farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk ultrapassou a dimensão da sua economia nacional. Segundo noticia a “Bloomberg”, as acções subiram esta semana com a notícia de que o medicamento para emagrecer Wegovy tem um benefício para o coração.

Com a subida em bolsa, a empresa passou a valer cerca de 2,87 biliões de coroas (cerca de 385 mil milhões de euros ao câmbio atual), mais do que o produto interno bruto (PIB) da Dinamarca em 2022.

De acordo com a agência financeira, a Novo está, assim, a disputar o título de empresa mais valiosa da Europa (atualmente, detido pelo grupo de luxo LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton).

A Novo já se tinha tornado a empresa mais valiosa da Dinamarca em 2008, ultrapassando a empresa de transporte marítimo de contentores Moller-Maersk, sendo que a diferença entre as duas tem aumentado desde então.

Atualmente, a Novo vale mais do que o valor combinado de todas as outras empresas do índice de referência dinamarquês.

"A Novo contribuiu para dar às acções dinamarquesas um selo de qualidade, uma vez que o sucesso da empresa está a repercutir-se noutras empresas aos olhos dos investidores", disse à “Bloomberg”, Josephine Cetti, responsável da divisão de gestão de activos e património do Nordea Bank Abp.

A Novo é responsável pelo famoso medicamento para emagrecer, que começou por ser um medicamento para a diabetes. Trata-se do Ozempic, o antidiabético que as celebridades de Hollywood admitiram usar para perder peso.

Ozempic e Wegovy pertencem os dois à Novo e são os nomes comerciais de dois medicamentos injetáveis à base de semaglutido, uma proteína capaz de reduzir a quantidade de açúcar no sangue e de informar ao cérebro que a pessoa já está satisfeita e sem fome. Mas o primeiro é exclusivamente, na teoria, para tratar a diabetes, o segundo é aconselhável para tratar a obesidade.