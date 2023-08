Espanhola Telefónica alia-se à Starlink de Elon Musk para oferecer conexão a clientes remotos

A operadora de telecomunicações espanhola Telefónica anunciou uma aliança com a operadora de rede de satélites Starlink, do multimilionário Elon Musk, para fornecer conexão de internet a clientes rurais e remotos, noticia o jornal espanhol “Expansión”.

O operador espanhol de telecomunicações tornou-se parceiro global autorizado - ou seja, distribuidor de serviços - da constelação de satélites Low Earth Orbit (LEO) da Starlink. Assim, a empresa espanhola pode oferecer aos seus clientes o serviço de conexão de banda larga via satélite em áreas descobertas por outros meios, inclusive em veículos.

As vantagens das constelações de satélites LEO em relação a outros satélites são o facto de estarem localizados em órbitas muito mais baixas em relação à Terra, pelo que a distância que o sinal tem de percorrer para cima e para baixo até ao satélite é muito mais curta. Os satélites LEO estão normalmente localizados em órbitas a cerca de 500 quilómetros de altura, enquanto outros satélites chegam a estar a 36 mil quilómetros de altura.

Na prática, o sinal de resposta será muito menor.

Por outro lado, o inconveniente é o facto de os satélites LEO orbitarem a Terra rapidamente, pelo que é necessária uma elevada densidade de satélites para garantir uma cobertura contínua ao longo do tempo. Mas a constelação da Starlink é a mais densa entre as novas empresas de satélites.

Com este acordo, a empresa de telecomunicações espanhola poderá complementar a sua oferta atual, integrando as soluções empresariais fixas ou móveis da Starlink no seu portfólio global. O serviço foi lançado inicialmente na América Latina, uma vez que a operação já está em curso no México, e será gradualmente alargado a outros países ao longo deste ano.

De acordo com a Telefónica, os outros países que receberão este serviço serão o Peru, Colômbia, Chile, Brasil e também Espanha.

Contudo, em Espanha, a Starlink terá de competir com a fibra e o 5G - que são muito mais rápidos, explica o jornal espanhol. Assim, embora o acordo com a Starlink seja global, a sua utilidade em Espanha e na Europa (a Telefónica também está presente como operador de telecomunicações na Alemanha e no Reino Unido) será específica e muito excecional.

Por esse motivo, a Telefónica utilizá-lo-á principalmente para assegurar a cobertura de instalações de empresas onde não existe qualquer outra alternativa e também para ligar torres de telefonia móvel muito isoladas.