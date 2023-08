Efacec adia assembleia de obrigacionistas para 12 de setembro

A Efacec adiou a sua assembleia de obrigacionistas para 12 de setembro, após disponibilizar um documento complementar às matérias que vão ser votadas, foi anunciado esta terça-feira.

“Na sequência do pedido que lhe foi dirigido pela emitente [Efacec], a Bondholders, S.L, vem pelo presente e na mesma qualidade informar os senhores obrigacionistas do adiamento da assembleia de obrigacionistas […] para o dia 12 de setembro de 2023 pelas 10 horas de Lisboa, em primeira convocação ou, caso na primeira convocação não se encontre reunido quórum legalmente exigido, em segunda convocação, para 29 de setembro pelas 10 horas”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ da Efacec.

A Bondholders, representante dos obrigacionistas titulares de obrigações denominadas ‘Efacec Fixed Rate Notes 2019-2024’, emitidas no dia 23 de julho de 2019, tinha convocado os obrigacionistas para uma assembleia a decorrer no dia 7 de agosto.

O adiamento ocorre devido à apresentação de um documento complementar de apoio ao ‘Consent Solicitation Memorandum’.

Assim, e tendo em conta as matérias a votação e a necessidade de mais tempo para analisar o documento complementar, a Efacec decidiu adiar a assembleia de obrigacionistas.

De acordo com a convocatória da reunião, os obrigacionistas da Efacec vão deliberar sobre a alteração ou aditamento de alguns pontos dos termos e condições das obrigações, nomeadamente sobre as definições de conclusão, valor final de resgate e data de maturidade.

Por outro lado, vão decidir sobre a delegação de poderes na Bondholders, enquanto presidente da assembleia e representante comum, para executar documentos que considere necessários à “plena eficiência das deliberações adotadas” na assembleia.

Em cima da mesa está também a decisão sobre a renúncia a qualquer responsabilidade da Bondholders enquanto presidente da assembleia e representante comum, bem como de qualquer um dos seus assessores, às propostas submetidas a votação, à sua participação na assembleia e relativamente aos atos levados a cabo no âmbito dos seus poderes.

Os obrigacionistas vão ainda deliberar sobre a renúncia a qualquer responsabilidade da Issuer Solutions, enquanto agente de informação e apuramento, no que se refere à sua participação na convocatória da assembleia e à forma como esta será conduzida, bem como sobre os atos exercidos no âmbito das suas funções.