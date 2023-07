Empresas portuguesas estão mais pessimistas para as exportações deste ano

O setor com maior revisão em baixa das perspetivas de exportação foi o de “material de transporte e acessórios”, que espera agora uma subida de 3,9%, menos 2,3 pontos percentuais face à anterior previsão. Mesmo assim, e continuando na divisão por categorias económicas, as empresas da categoria “máquinas, outros bens de capital (exceto o material de transporte) e seus acessórios” estão mais otimistas, com uma revisão em alta de 1,1 pontos percentuais face às perspetivas de dezembro de crescimento das exportações: agora, preveem fechar 2023 com uma subida de 9,3% das vendas para o exterior.

“O desempenho menos positivo do que o esperado nos mercados de destino das suas exportações é o principal motivo apresentado pelas empresas para esta revisão em baixa, com impacto em mais de metade das empresas respondentes (56,4%)”, acrescenta o INE.

No que toca às exportações para países da União Europeia (UE), as empresas portuguesas esperam agora que cresçam 1,2%, menos 0,5 pontos percentuais em relação à previsão anterior. Para fora da UE, se em dezembro já previam um recuo ligeiro, agora antecipam uma queda mais forte, na ordem dos 1,2%, uma revisão em baixa de 0,9 pontos percentuais.

As empresas portuguesas estão mais pessimistas em relação ao crescimento das exportações para 2023. O inquérito às expectativas das empresas do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgado esta sexta-feira, 28 de julho, revê em baixa o aumento das exportações previsto pelas empresas. Na totalidade do ano 2023, os empresários prevêem agora um crescimento nominal - isto é, a preços correntes, não ajustados à inflação - de 0,5%, menos 0,6 pontos percentuais face o que esperavam no último inquérito, de dezembro de 2022.

Maiores empresas são quem prevê quebra

As empresas de grande dimensão, ou seja, aquelas com mais de 250 funcionários - 14% do total de empresas analisadas pelo INE - são as únicas que prevêem uma redução das exportações em 2023, na ordem dos 1,7%, o que contrasta com o crescimento de 0,5% previsto na totalidade das empresas inquiridas.

“As restantes empresas” além das de grande dimensão “esperam aumentos superiores ao do total das empresas, +3,5% nas médias (51% das empresas analisadas), +3,7% nas pequenas (28%) e +3,2% nas micro (7%)”, especifica o INE.

“As empresas integradas em grupos económicos, supostamente mais expostas à instabilidade da economia a nível mundial, prevêem um decréscimo das suas exportações em 2023 (-0,5%), enquanto as empresas não pertencentes a um grupo económico perspetivam um aumento (+3,1%)”, detalha o INE.

Por idade, as empresas seniores antecipam um recuo de 1,1% das exportações em 2023, e as jovens de 7,4%; ao passo que as empresas adultas prevêem que cresçam 8,7%.

Por habilitações dos trabalhadores, as que têm uma maioria de profissionais licenciados, com mestrado, ou doutoramento, dizem esperar que as exportações aumentem 6,5% em 2023, muito acima do ritmo previsto para a totalidade dos inquiridos; ao passo que as restantes preveem fechar o ano com menos 0,8%.

“No que respeita às empresas por tipo de tecnologia, as classificadas em setores de baixa e média baixa tecnologia antecipam um crescimento mais significativo (+1,2%) do que as de alta e média alta tecnologia (+0,5%), a que não será alheio o impacto negativo do aumento dos preços das matérias-primas e dos produtos energéticos, em especial nos setores de atividade mais intensivos em tecnologia”, avança o INE.