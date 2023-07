Twitter já tem um X como nova marca

Durante o fim-de-semana ficámos a saber que Elon Musk, o multimilionário que comprou o Twitter em 2022, queria mudar o famoso pássaro azul que todos conheciam como logótipo da rede social. E a mudança ocorreu esta segunda-feira. Os utilizadores da rede social vêem agora um X no lugar do pássaro.

"Em breve diremos adeus à marca Twitter e, gradualmente, a todos os pássaros", escreveu Elon Musk, antes de sugerir que o novo logótipo viria a ser um "X".

No fim-de-semana, Musk colocou no seu perfil do Twitter um vídeo de um utilizador da plataforma, mostrando o logótipo atual do Twitter, um pássaro azul, substituído por um X intermitente. Esta segunda-feira, confirmou o que se esperava, e publicou uma foto da sede, com um X projetado na fachada.