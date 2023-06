Coverflex, Fraudio e Holywally: as 'startups' portuguesas selecionadas para o programa de aceleração da Visa

Já foram selecionadas as oito fintechs (empresas tecnológicas de serviços financeiros) que vão integrar a edição ibérica do programa de aceleração de startups da Visa, chamado Visa Innovation Program, segundo anunciado esta segunda-feira em comunicado. Três startups são portuguesas.

Nesta edição o programa contou com mais de 300 candidaturas e, desde a sua primeira edição, em 2018, já recebeu mais de mil candidaturas.

No caso da Península Ibérica, foram 111 candidaturas e acabaram por ser selecionadas oito fintechs. Do lado português, foram três as selecionadas: Coverflex, Fraudio e Holywally.

A Coverflex é uma solução de compensação flexível que permite às empresas agregar a gestão das compensações para além do salário. A Fraudio fornece soluções, para o ecossistema de pagamentos, de deteção de fraude. E a Holywally é uma plataforma para negócios que permite um tempo de comercialização mais rápido e uma experiência personalizada para clientes de emissores de contas e cartões.

Do lado espanhol, foram cinco as selecionadas: Dedomena AI, Dogood people, Goscore, Reveni e Toqio.

O programa de aceleração já existia em Espanha, mas este ano passou a abranger toda a Península Ibérica. Segundo disse ao Expresso Gonçalo Santos Lopes, líder da Visa em Portugal, na altura do anúncio do alargamento para Portugal, o programa vai proporcionar, durante seis meses, “novas relações com clientes e parceiros da rede – que estejam interessados em explorar este tipo de projetos e ideias – formação com curadoria, recursos de mentoria e apresentação a investidores”.