Empresa do grupo Brisa ganha contrato para implementar sistema de portagens nos EUA

A empresa portuguesa A-to-Be, detida pelo grupo Brisa, vai fornecer e implementar o sistema de portagens na ponte Parkersburg Memorial nos Estados Unidos da América (EUA), segundo comunicado divulgado esta sexta-feira.

É o terceiro contrato que a A-to-Be fecha com a United Bridge Partners (UBP), uma empresa norte-americana que financia, constrói e opera pontes portajadas em diversos estados norte-americanos, indica a nota da empresa.

A ponte em causa “tem um tráfego médio diário de 11500 veículos” e as portagens vão servir para financiar “obras de melhoramentos na ponte, que vão permitir prolongar a sua vida por mais 50 anos e reforçar a estrutura para acabar com as atuais limitações de peso nos veículos”. A ponte liga os estados da Virgínia Ocidental e do Ohio.

A empresa portuguesa vai substituir o atual sistema de portagens com cabines por um sistema de portagens virtuais com base em pórtico, sem barreira e sem necessidade de paragem.

Segundo a nota, os trabalhos de instalação deste sistema devem estar concluídos em setembro deste ano.

Marta Sousa Uva, presidente executiva da A-to-Be, salienta que “este novo contrato vem consolidar a posição da empresa num mercado tão competitivo como os EUA".