Dona do Continente anuncia 'joint-venture' para ser retalhista de beleza e bem-estar lider em Espanha

A MC acordou com os acionistas fundadores da Druni e da Arenal a combinação dos negócios destas duas empresas, criando um "operador líder em retalho de beleza e bem-estar em Espanha", com vendas de 800 milhões de euros.

"A MC contribuirá para este acordo com a sua atual participação na Arenal e com um investimento adicional de cerca de 112 milhões de euros, criando uma 'joint-venture' com os acionistas fundadores da Druni, na qual os acionistas fundadores da Arenal também deterão uma participação indireta minoritária", avança em comunicado a subsidiária do grupo Sonae.

A realização desta transação está condicionada às aprovações das autoridades competentes para uma transação desta natureza, esperando a Sonae a sua conclusão "durante o segundo semestre de 2023".

Com esta parceria, a MC diz passar "a ser líder de mercado de retalho de beleza e bem-estar na Península Ibérica, um dos seus principais pilares estratégicos de desenvolvimento, potenciando de forma muito relevante os ativos e competências conjuntos da Druni e da MC (em particular do Continente, da Wells e da Arenal)".

Num comunicado enviado também à Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae detalha que os acionistas fundadores da Arenal alienarão a sua posição de 40% na Arenal à entidade combinada.

Após a operação, a nova parceria será detida em 50% por uma subsidiária da MC, na qual os acionistas fundadores da Arenal deterão uma participação minoritária de cerca de 10%, e em 50% pelos acionistas fundadores da Druni.

"A nova entidade será integralmente consolidada pela MC em resultado dos direitos que lhe são conferidos pelo acordo acionista", acrescenta.

A Druni é uma empresa de retalho de perfumaria, cosmética e parafarmácia com uma rede de 377 lojas localizadas em Espanha, predominantemente nas comunidades de Valência, Catalunha e Madrid, e um canal 'online' em expansão.

Fundada em 1987 e integralmente detida pela família Casp, a Druni gerou um volume de negócios na ordem dos 575 milhões de euros em 2022 e um EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) de 40 milhões de euros.

A Arenal Perfumerias SLU é também uma empresa de retalho de perfumaria, cosmética e parafarmácia com uma rede de 66 lojas localizadas principalmente no norte de Espanha, e que dispõe igualmente de uma operação 'online'.

Fundada em 1975, a Arenal é, desde janeiro de 2019, detida em 60% pela MC e em 40% pelos seus acionistas fundadores, tendo gerado um volume de negócios de 192 milhões de euros e um EBITDA de 20 milhões de euros em 2022.

A Sonae destaca que "da combinação dos negócios da Druni e da Arenal resultará a criação de um operador líder no segmento de saúde, bem-estar e beleza em Espanha, com um volume de negócios de aproximadamente 800 milhões de euros".

"A forte complementaridade geográfica de ambas as redes de lojas permitirá uma cobertura abrangente do território espanhol, amplamente reforçada por uma operação 'online' de referência, o que permitirá disponibilizar uma proposta de valor omnicanal única no mercado", salienta.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da MC afirma que "esta operação reforça a posição da MC como uma grande referência no setor de retalho na Península Ibérica e num segmento de elevado potencial de crescimento e com forte relevância estratégica para a empresa".

"Ao unirmos forças com a Druni e com os seus acionistas, abrem-se novas oportunidades, em particular, para os nossos negócios de saúde, beleza e bem-estar, e continuamos a construir um futuro ainda mais promissor para a MC", refere Luís Moutinho.