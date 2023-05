No negócio do retalho desportivo, há uma nuance estratégica a marcar o divórcio entre a Sonae e a JD

Cinco anos depois de anunciar a criação da ISRG, com a ambição de liderar o retalho dedicado ao desporto na Península Ibérica, a Sonae quer pôr fim à parceria com o grupo JD. Para isso, propõe comprar ou vender a posição minoritária na joint venture em conjunto com a Balaiko, da família espanhola Segarra.

Em comunicado enviado à CMVM na terça-feira, o grupo liderado por Cláudia Azevedo informou que notificou os britânicos do grupo JD da decisão dos minoritários de exercerem a opção de compra ou venda prevista no acordo parassocial de acionistas, em janeiro de 2018.