Sonae e Balaiko exercem opção de compra sobre participações do Grupo JD na ISRT

A Sonae e a Balaiko notificaram a JD Sports Fashion Plc da decisão de exercerem a opção de compra e venda prevista sobre as participações que o Grupo JD e ambas as empresas detêm na Iberian Sports Retail Group.

Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae explica que esta opção de compra e venda estava prevista no acordo parassocial de acionistas estabelecido em 2018 entre a Sonae, a Balaiko e o Grupo JD.

A Iberian Sports Retail Group (ISRT) é o retalhista de artigos desportivos multimarca líder na Península Ibérica que opera a Sprinter, Sport Zone e JD em Portugal e Espanha, o retalhista online de artigos desportivos Deporvillage, a marca de equipamentos de fitness Bodytone e, mais recentemente, as marcas de retalho Perry e Aktiesport na Holanda.

O exercício de opção de compra e venda foi motivado por uma alteração no relacionamento com o Grupo JD, dada a mais recente posição por este assumida relativamente ao retalho de artigos desportivos e de moda desportiva, que "impacta significativamente a estratégia e as opções de crescimento da ISRT", explica a Sonae.

Na sequência da notificação formal da JD Sports, a Sonae diz esperar um de dois cenários: o Grupo JD compra a participarão de 50% menos duas ações da Sonae e Balaiko na ISRT (30% menos uma ação da Sonae e 20% menos uma ação da Balaiko), tornando-se único acionista da empresa, ou a Sonae e a Balaiko compram a participação de 50% mais duas ações do Grupo JD na ISRT e esta exerce a opção de venda ao grupo britânico dos 70% que detém nas operações de retalho da JD em Portugal e Espanha.

A JD tem agora um período determinado para decidir de compra ou vende à Sonae e à Balaiko, findo o qual a decisão de compra ou venda ao grupo britânico por ser tomada por estas empresas.