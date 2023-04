Louis Vuitton toca nos 500 mil milhões de dólares e transforma-se numa das empresas mais valiosas do mundo

Bastou uma ligeira variação positiva no valor das ações na segunda-feira — 0,1% — para que a LVMH, conglomerado francês a operar no sector do luxo, dono de mais de 70 insígnias, e vendedor de produtos cobiçados por milhões de consumidores em todo o mundo, superasse a barreira dos 500 mil milhões de dólares de capitalização bolsista, a primeira vez que uma empresa europeia tocava essa marca. A cotação tem vindo a corrigir, entretanto, mas o palmarés está conquistado.

A LVMH (LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, por extenso), sediada em Paris, capital de França, é a empresa que nasceu das fusões e aquisições engendradas há mais de três décadas por Bernard Arnault, atual chairman e presidente executivo da empresa dona das marcas Tiffany & Co., Christian Dior, Kenzo, Bulgari, Moët & Chandon e Veuve Clicquot.