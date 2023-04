Líderes da TAP demitidos por “ação e omissão”, aponta deliberação de 12 páginas da Parpública e DGTF

São 12 páginas de uma polémica deliberação que servem para justificar a decisão de afastamento de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja da administração da TAP, mas que servem, igualmente, para proteger o Governo – mais propriamente o Ministério das Finanças – do seu não envolvimento no processo de rescisão de Alexandra Reis de gestora da companhia aérea, em fevereiro de 2022.

A deliberação unânime por escrito que serviu para despedir a presidente da comissão executiva e o presidente do conselho de administração da TAP, a que o Expresso teve acesso, acaba por esvaziar a importância do Ministério das Infraestruturas, que era liderado por Pedro Nuno Santos, dizendo que, no mínimo, era o ministro das Finanças, na altura João Leão, que devia ter sido informado do afastamento de Alexandra Reis.