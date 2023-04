Renault critica cortes de preço da Tesla porque "matam" o valor residual dos carros elétricos

Os descontos que a construtora de veículos elétricos Tesla tem vindo a fazer nos últimos meses nos preços dos seus modelos - tendo anunciado esta semana que iria continuar a reduzir os preços - têm um impacto negativo na indústria por destruírem o valor residual do veículo, que é o valor do automóvel no fim dos contratos de financiamento.

“Quando se corta preços de forma significativa, o valor residual é impactado. Não há nenhum grande incentivo em cortar os preços e matar os valores residuais e entrar numa espiral, tal como fez uma parte da concorrência",disse Thierry Piéton, administrador financeiro da Renault, ao Financial Times esta quinta-feira, 20 de abril.

"Se o resultado for um pouco menos de volume no curto prazo, que seja”, acrescentou.

Segundo o jornal, a Renault quer que, nos contratos de leasing, os pagamentos mensais sejam o mais baixos possível, para que, quando os contratos cheguem ao fim, o valor residual se mantenha o mais elevado possível.

A Tesla tem vindo a reduzir os preços de vários modelos de veículos elétricos - fê-lo recentemente em março, numa revisão de preços que incluiu Portugal - para aumentar a quota de mercado num espaço cada vez mais concorrido. Esta estratégia está a ter impacto negativo no valor residual dos veículos, segundo o Financial Times, o que pode encarecer as prestações mensais dos contratos de leasing.