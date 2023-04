Em ano de expansão, lucro da Bondalti mais que duplicou e subiu para os 52 milhões

O lucro da Bondalti, impulsionado pela expansão e novos negócios, mais que duplicou de 19 para 52 milhões no ano passado, um crescimento que beneficiou de 5 milhões de euros de mais valias de vendas de ativos não estratégicos. A empresa liderada por João de Mello tem uma nova imagem, onde domina o tom azul da terra, e que reflete, salienta a empresa, a "ambição de internacionalização e expansão para novas áreas de negócio", mas com um "compromisso de crescimento sustentável".

Não obstante a forte instabilidade nos mercados da energia e das matérias-primas e a "persistência de fortes disrupções das cadeias logísticas", o ano de 2022 correu bem à empresa liderada por João de Mello: as receitas crescem para 595 milhões de euros (+34%), o EBITDA (meios operacionais libertos) atingiu os 103 milhões (+66%) e a dívida líquida recuou dos 112 milhões de euros para os 69 milhões (-38%).

O crescimento das receitas resulta "da expansão para novos mercados e clientes", com contributos como "a consolidação dos negócios do tratamento e reciclagem de águas e o aumento de produção obtido com a nova fábrica de cloro na Cantábria (Espanha), cuja operação teve início em 2019 e que posicionou a Bondalti como o maior produtor ibérico de cloro".

2022 ficou ainda marcado pelo renovação do contrato de longa duração com a Dow Chemicals e a Air Liquide, parceiros de longa data da Bondalti nos fluxos industriais do Complexo Químico de Estarreja, por um período de mais 15 anos.

A Bondalti salienta que aumentou a quota no mercado ibérico de cloro-álcalis, e afirma que tanto a área química como o negócio da água cresceram nas suas vendas, respetivamente, 32% e 36%.

O aumento dos custos face ao ano anterior foi de apenas 29% enquanto as vendas cresceram 34%, o que permitiu uma melhoria das margens operacionais

O investimento em 2022 ascendeu a €16 milhões, mais 45% que no ano anterior. Foi "na sua maioria afeto à modernização das infraestruturas industriais, com destaque para o início da reconversão da tecnologia de eletrólise no complexo industrial de Estarreja, cujo projeto global ascenderá a cerca de €40 milhões".

A Bondalti, antiga herdeira da CUF, é a maior empresa portuguesa na área da química industrial, o maior produtor ibérico de cloro, e líder europeu na comercialização de anilina. Opera também agora no setor do tratamento e reciclagem de águas, através das suas participadas Enkrott e Aema.

Aposta nas energias verdes

A Bondalti esteve em 2022 focada no arranque de um conjunto de projetos relacionados com as energias verdes. No capítulo da transição energética, refere a empresa "destaca-se o projeto H2Enable, para a produção de hidrogénio verde no complexo químico de Estarreja, que permitirá a descarbonização dos processos indústrias da Bondalti, bem como o de outras indústrias nacionais". O investimento no H2Enable, que ascenderá a cerca de €144 milhões, e já obteve o estatuto IPCEI concedido pela Comissão Europeia.

O projeto GreenH2Atlantic, em Sines, no qual a Bondalti participa, é um dos três projetos selecionados no âmbito do European Green Deal. Outra das áreas dinamizadas em 2022 foi a produção de lítio verde, que desenvolver em Estarreja.

Internacionalizada, a Bondalti tem instalações industriais em Estarreja, Torrelavega e Alfaro (Espanha), e logística em Aveiro, Barreiro e Vigo (Espanha), e operações em Angola. Orgulhosa, a Bondalti destaca que recebeu pelo "terceiro ano consecutivo, da medalha de platina do benchmark Ecovadis, a mais elevada classificação atribuída por esta organização mundial dedicada à avaliação da sustentabilidade das empresas". "Este resultado realça o compromisso da Bondalti com o cumprimento dos mais rigorosos critérios ESG (Ambiente, Social e Governança) e o sucesso das práticas de referência que tem implementado no desenvolvimento do seu negócio, com particular destaque para a transição climática", frisa.

João de Mello, presidente da companhia, diz que os resultados "são demonstrativos da competitividade da Bondalti nos mercados internacionais, bem como da capacidade das várias equipas em navegar os tempos de turbulência que temos vivido, marcado por incrementos significativos no preço das matérias-primas e da energia.”

Nova imagem de marca

"Mais do que um novo logotipo, esta mudança reflete a sua nova ambição de internacionalização e expansão para novas áreas de negócio, assumindo um compromisso de crescimento sustentável", frisa a empresa em comunicado.

A nova imagem passa por uma “mudança que reflete a realidade da companhia, marcada por uma nova ambição de crescimento sustentável, via internacionalização e diversificação do seu universo de negócios, que conta agora com três áreas: Bondalti Chemistry (químicos industriais), Bondalti Water (tratamento e reciclagem de águas) e Bondalti Energy (hidrogénio e lítio verdes)”.

"Para a nova identidade visual foi adotado o azul do planeta Terra, da água e do céu como cor dominante. Foi igualmente criada a assinatura “Tomorrow Matters”, que pretende sublinhar o papel da empresa nos desafios do futuro, bem como a forma inovadora e disruptiva como trabalha e desenvolve as matérias (“matters”) do amanhã", define.