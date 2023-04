Efacec recebe quatro propostas vinculativas de compra

As propostas vinculativas melhoradas para comprar a participação de 71,73% da Efacec que está atualmente nas mãos do Estado português foram entregues esta terça-feira à Parpública. Entre os candidatos que entregaram ofertas estão a Mutares, a Oaktree, a Oxy Capital e o consórcio Visabeira-Sodecia, refere a Parpública em comunicado.

O consórcio formado pela Visabeira e Sodecia, como noticiou o Expresso, acabou por avançar com uma oferta melhorada. O mesmo fizeram os três fundos de private equity, o português Oxy Capital e os estrangeiros Mutuares e Oaktree.

“No âmbito do processo de reprivatização de 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions, SGPS, S. A., a Parpública - Participações Públicas (SGPS), S.A. informa o mercado e o público em geral que recebeu, no prazo estabelecido, propostas vinculativas melhoradas por parte da Mutares, Oaktree, Oxy Capital e Agrupamento Visabeira-Sodecia”, refere o comunicado.

O documento da Parpública, empresa estatal onde está estacionada a posição de 71,73% que era de Isabel dos Santos, é curto. Refere apenas que agora “seguir-se-á a verificação da regularidade e análise das referidas propostas”.

O Expresso sabe que a Mutares deverá apresentar uma oferta pela totalidade da Efacec Power Solutions, embora possa haver outras propostas com modelos diferentes de aquisição.

O passo seguinte é enviar ao Governo a lista com os quatro candidatos que avançaram com propostas e fazer uma hierarquização das mesmas para que o Conselho de Ministros possa tomar uma decisão.

A Efacec está numa situação financeira difícil e o facto de a privatização se ter arrastado até agora, com tentativas falhadas de venda, piorou ainda mais o negócio da empresa.

Ainda não foram divulgadas as contas de 2022 mas segundo o Eco os prejuízos operacionais da Efacec ascenderam a 90,6 milhões negativos, o que representa mais do dobro do que em 2021, com um resultado operacional negativo de 38,9 milhões. A situação líquida da Efacec traduz-se em capitais próprios negativos de cerca de meia centena de milhões de euros, e o valor não é mais elevado devido a um crédito fiscal por reporte de prejuízos passados.

A dívida global da Efacec continuou a aumentar em 2002: foram contraídos dois empréstimos junto do acionista Parpública no valor de 70,5 milhões de euros.



Notícia atualizada às 20h56.