Ministro das Finanças destaca "entusiasmo" das empresas portuguesas que atuam em Angola

"Quer no investimento importante na construção de um conjunto de infraestruturas fundamentais, desde as infraestruturas básicas, rodoviárias, ferroviárias, de saneamento, de abastecimento de água, mas depois também uma nova geração de políticas de investimentos ligadas à diversificação da base económica e ao reforço da economia estratégica nomeadamente as áreas alimentares ou das áreas energéticas", frisou.

O titular da pasta das Finanças de Portugal realçou que as prioridades definidas pelo Governo angolano "são muito claras e muito bem compreendidas pela comunidade empresarial portuguesa".

Fernando Medina, que cumpre o seu segundo dia de visita a Luanda, manteve na segunda-feira um encontro com empresários portugueses, realçando que sentiu da parte das empresas "um grande empenho por Angola, um grande sentimento de alegria e de orgulho" por poder contribuir e estar no país africano lusófono.

"Senti acima de tudo uma grande vontade e alegria de poder continuar", vincou o ministro, sublinhando que as exigências dos empresários portugueses foram mais viradas para o Ministério das Finanças, no sentido de agilizar os procedimentos dos instrumentos portugueses disponíveis, nomeadamente o crédito à exportação "para permitir que as coisas andem mais rápido".

Relativamente à dívida de Angola com Portugal, Fernando Medina referiu que o Estado angolano tem tido uma relação irrepreensível relativamente ao tratamento da sua dívida com Portugal como também com os outros credores.

"É um país que tem uma reputação sólida do ponto de vista financeiro internacional e por isso não será um tema a abordar", disse, avançando que "existe um fluxo normal relativamente a essa dívida, uma área que funciona com normalidade e por isso não é motivo de preocupação".