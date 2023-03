Jerónimo Martins paga prémio extraordinário de 750 euros a cada trabalhador

O Conselho de Administração da Jerónimo Martins aprovou, esta terça-feira, a proposta do presidente para atribuição de um prémio extraordinário no valor de 75 milhões de euros para funcionários das operações em Portugal, Polónia e Colômbia.

Em comunicado, a empresa adianta que "investe 75 milhões de euros na atribuição de um prémio extraordinário a cerca de 90 mil colaboradores das operações", na sua maioria lojas e centros de distribuição, em Portugal, Polónia e Colômbia.

"O Conselho de Administração de Jerónimo Martins aprovou hoje a proposta do seu presidente, Pedro Soares dos Santos, para a atribuição deste prémio que será pago em abril como reconhecimento do trabalho e do contributo destes colaboradores para os resultados obtidos em 2022", adianta o grupo, que apresenta resultados na quarta-feira, após fecho do mercado.

Em Portugal, "este prémio extraordinário será de 750 euros, mais 200 euros face ao último valor pago, e será atribuído a cerca de 22 mil colaboradores, num investimento superior a 15 milhões de euros".

Este prémio "acumula com a remuneração variável mensal em vigor e com os vários programas e ações de apoio aos colaboradores nas dimensões da saúde, da educação e do bem-estar familiar", salienta a dona do Pingo Doce.

A Jerónimo Martins emprega em Portugal "mais de 34 mil colaboradores, número que supera os 130 mil no total dos três países onde está presente".