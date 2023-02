Lucro da Bayer sobe 23% em 2022 com impulso do segmento agrícola

O lucro da Bayer subiu 23%, para os 7,8 mil milhões de euros em 2022, face a 6,4 mil milhões de euros no período homólogo, graças ao segmento de produtos para o setor agrícola, anunciou ao mercado esta terça-feira, 28 de fevereiro, a farmacêutica alemã.

As receitas cresceram 15%, de 44,1 mil milhões de euros em 2021 para os 50,7 mil milhões de euros no ano seguinte, impulsionadas pelo crescimento mais pronunciado nos mercados da América do Norte e da América Latina.

Dos três segmentos de negócio da Bayer, produtos farmacêuticos, produtos de consumo de saúde, e ciência de culturas, o último foi o que registou uma subida mais acentuada do volume de negócios, aumentando 25% para o valor recorde de 25,2 mil milhões de euros. As receitas com herbicidas aumentaram 44% devido à escassez nos mercados internacionais, com consequente aumento de preço.



As receitas do segmento farmacêutico, dedicado ao desenvolvimento e produção de medicamentos sujeitos a a receita médica, subiram 5% para os 19,3 mil milhões de euros; com destaque para o desempenho do medicamento Nubeqa, para o tratamento do cancro da próstata, com receitas totais de 470 milhões de euros em 2022, mais 97% face ao ano anterior.

As receitas de produtos de consumo de saúde, que agregam produtos e medicamentos de venda livre, como a Aspirina, aumentaram 15%, para os 6,1 mil milhões de euros em 2022.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, no acrónimo em inglês) mais do que duplicou face a 2021, de 6,4 mil milhões de euros para 13,5 mil milhões de euros no ano passado.