Empresa de rolhas Cork Supply emite 10 milhões de euros em obrigações indexadas a objetivos ambientais

A empresa de rolhas para vinhos e bebidas espirituosas Cork Supply vai proceder a uma emissão de obrigações num montante total de 10 milhões de euros indexada a objetivos de sustentabilidade. A operação financeira foi estruturada pelo BPI.

As condições indexadas ao empréstimo obrigacionista definem que a Cork Supply deverá reduzir as emissões de gases com efeito de estufa - diretas e indiretas, ou seja, relacionadas com o consumo de energia - num mínimo de 35% até 2027. A empresa deverá realizar também, pelo menos, 15 iniciativas de bem-estar na empresa, anunciaram as entidades esta quarta-feira, 22 de fevereiro.



“Com esta operação, a Cork Supply consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da organização, em atingir metas best in class em indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance)”, lê-se na nota de imprensa.



“A sustentabilidade é central na nossa natureza e na forma como conduzimos os negócios (…). Estamos profundamente empenhados em avaliar e melhorar continuamente as práticas ambientais e valorizamos parcerias com entidades como o BPI, que partilham os mesmos valores fundamentais e preocupações com o futuro”, disse Jochen Michalski, fundador da Cork Supply, citado no comunicado.



A Cork Supply é uma empresa norte-americana especializada em rolhas naturais presente nos grandes mercados de vinho mundiais, incluindo Portugal, com quatro unidades produtoras no País.