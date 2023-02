Portugal Ventures investiu 18,6 milhões de euros em 42 empresas em 2022

A Portugal Ventures investiu um total de 18,6 milhões de euros em 42 empresas no ano 2022, de acordo com dados divulgados pela sociedade de capital de risco pública esta terça-feira, 14 de fevereiro. A entidade, parte do Banco Português de Fomento, adicionou 17 startups no ano passado ao seu portefólio, investindo um total de 8,8 milhões de euros nestes novos projetos; e investiu 9,8 milhões de euros em 25 operações de follow-on, isto é, em rondas subsequentes ao primeiro investimento, com vista a reforçar capital das empresas.



A sociedade efetuou ainda 15 operações de co-investimento que totalizaram 57,6 milhões de euros com parceiros de capital, detalha a Portugal Ventures em comunicado.



De acordo com o balanço da Portugal Ventures, durante o ano 2022 a sociedade de capital de risco recebeu também 308 oportunidades de realização de novos investimentos, num montante solicitado de 77,6 milhões de euros.



Além dos investimentos novos já anunciados nas startups Relive, Managing the Intelligence, Hoopers, WalliD, Fraudio, Spinach Tours, Revault, miio, FootAR, C-mo Medical Solutions, Pruvo, a Portugal Ventures anunciou mais seis novos investimentos fechados no ano passado.



Entre eles está a aposta na Cell4Food, que quer “criar uma rede de negócios para liderar o mercado de produção de proteínas baseadas em células na próxima década” e democratizar o “acesso às novas proteínas e fibras para a produção de agricultura celular".



Já a empresa de ciência dos dados GovWise - um investimento conjunto com a Beta Capital - tem “como objetivo gerar valor económico e social às entidades públicas e empresas que trabalham com o Estado, aplicando Inteligência Artificial sobre os dados abertos do setor público”. E a Portugal Ventures entrou também na Kendir Studios, “estúdio de jogos educativos que desenha e desenvolve soluções educativas imersivas pioneiras no mercado educativo”.



Já na área do turismo, através do Fundo Capital de Risco Turismo Crescimento, estão os investimentos na Topo Tents, uma rede de “aluguer de uma tenda de tejadilho que pode ser instalada em qualquer viatura automóvel”; e na Unlock Boutique Hotels, uma empresa de gestão hoteleira “especializada em hotéis de pequena e média dimensão, entre 20 e 120 quartos” e “com 19 hotéis em 11 destinos” no portefólio.



Já o investimento na Bhout, startup “que trouxe o saco de boxe para o século XXI”, é fruto “da atividade regular da Portugal Ventures e foi realizado através do Fundo Capital de Risco Portugal Ventures Tech Competitiveness, com apoio financeiro do Fundo de Capital e Quase Capital gerido pelo Banco Português de Fomento”, detalha o comunicado.

Rondas adicionais de 9,8 milhões

No grupo de investimentos de follow-on, a Portugal Ventures voltou a investir em 2022 “em 25 empresas do seu portefólio no valor de 9,8 milhões de euros”. Entrou na série B da plataforma de aplicações para Android Aptoide, “numa ronda total de 12 milhões de dólares em co-investimento com a Digital Turbine, Faurecia e o Fundo 200M”.

A sociedade pública de capital de risco acompanhou a série A da Probely, “numa ronda total de 7,7 milhões de euros em co-investimento com a Iberis Capital, Semapa Next, Bright Pixel Capital, Caixa Capital e EDP Ventures” e à da Didimo, “numa ronda total de 7,34 milhões de euros em co-investimento com a Armilar Ventures, Bright Pixel Capital e TechStars.”



Acompanhou ainda a Iberis Capital, Armilar Ventures e Wisenext na série A da Mindprober, num total de 5,6 milhões de euros; e da Lince Capital na ronda série A de 5 milhões de euros da Leadzai.



A Portugal Ventures foi também à série A da proGrow, “numa ronda total de 2,9 milhões de euros em co-investimento com a Lice Capital e a HCapital Partners” e às rondas semente da Spotlite, “numa ronda total de 1,5 milhões de euros”, e da BestHealth4U, “numa ronda total de 1 milhão de euros em co-investimento com a Lince Capital.”