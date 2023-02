Manifestações de interesse na Efacec mostram "confiança na economia portuguesa", diz ministro das Finanças

As seis propostas vinculativas apresentadas no processo de privatização da Efacec, e conhecidas no final do dia de segunda-feira, mostram que há “confiança na economia portuguesa”, defendeu o ministro das Finanças, Fernando Medina, esta terça-feira.

Em causa está o processo de reprivatização de 71,73% do capital social da Efacec Power Solutions.

Medina respondia aos jornalistas à saída da reunião de ministros das Finanças da União Europeia (Conselho Ecofin) e referiu que as manifestações de interesse na Efacec são uma “boa notícia” e são todas “muito credíveis”.

Adicionalmente, receber estas propostas revela “duas coisas”, na opinião do governante: “a importância da empresa, o seu papel no tecido industrial português e a nível de emprego” e a “confiança na economia portuguesa”.

Há seis propostas vinculativas da privatização da Efacec: três são nacionais e três são estrangeiras. Os candidatos que entregaram as propostas vinculativas terão sido as portuguesas Visabeira (que se juntou à Sodecia), a Mota-Engil e Oxy Capital. Do lado das ofertas estrangeiras foram avançados os nomes de dois dos três interessados: Mutares e Oaktree.

Segue-se agora, como relembrou Medina, o processo de negociação com os interessados e depois a seleção final.