Exportações de mobiliário aumentam 17% em 2022 e atingem o valor mais elevado de sempre

As exportações portuguesas de madeira e de mobiliário alcançaram os 3029 milhões de euros em 2022, um aumento homólogo de 17% e um máximo histórico, de acordo com dados da Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP), divulgados esta segunda-feira, 13 de fevereiro.



De acordo com a associação, Reino Unido, Espanha, França e Alemanha continuaram a ser os mercados mais fortes de exportação, mas registou-se uma diversificação dos mercados de destino para fora dos países da União Europeia. As vendas para países além dos 27 do mercado único cresceram “na ordem dos 20%”.



Os Estados Unidos são um dos países a ganhar protagonismo, com as vendas para clientes norte-americanos a representarem 5% das exportações da fileira em 2022.



“Em termos de segmentos têm particular destaque os “painéis de madeira” com um crescimento de 36%, em comparação com o período homólogo de 2021, seguidos das “embalagens de madeira” com um crescimento de 34% e, ainda, do “mobiliário” com uma subida de 14%”, avança a AIMMP.

A associação acrescenta que o Inter Wood & Furniture, programa de apoio à internacionalização para empresas da fileira, “apoiou mais de 400 empresas, através de 140 ações, em cerca de 50 mercados, com incentivos até 50%, tendo contribuído para o crescimento das exportações do setor em cerca de 1000 milhões de euros, nos últimos 10 anos”. E está prevista para até ao final de 2023 “a concretização de estratégias de expansão internacional e diversificação para mercados de elevado potencial, através de um programa estruturado de intervenção”.



O presidente da associação, Vítor Poças, disse em comunicado que este balanço vem “validar e confirmar a assertividade da estratégia de promoção internacional do setor seguida nos últimos 10 anos pela AIMMP, designadamente no que diz respeito à aposta em mercados fora da Europa”.

"É notável a resiliência, dedicação e visão do setor na aposta no design, inovação e na internacionalização como fatores determinantes para a criação de valor empresarial, económico e social”, acrescenta o mesmo responsável.