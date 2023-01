Lucros da UPS aumentam 5,4% em 2022 para 12,8 mil milhões de euros

A United Parcel Service (UPS) teve um lucro de 13,9 mil milhões de dólares (12,8 mil milhões de euros) em 2022, um aumento de 5,4% em relação a 2021.

De acordo com a empresa, sediada em Atlanta, no estado norte-americano da Geórgia, as receitas aumentaram 3,1% no ano passado, para 100,3 mil milhões (92,4 mil milhões de euros).

"No ano, alcançámos os nossos objetivos para a margem operacional e para o retorno no capital investido", afirmou a presidente da Comissão Executiva da empresa, Carol Tomé, citada em comunicado emitido pela UPS no qual regista que os resultados "demonstram que a estratégia está a funcionar".

Entre outubro e dezembro de 2022, o lucro consolidado da empresa foi 3,2 mil milhões de dólares, menos 17,9% em termos homólogos, depois de as receitas terem recuado 2,7% para 27,0 mil milhões de dólares.

Os ganhos ajustados por ação referentes a este período foram de 3,62 dólares por ação, num aumento de 0,8% face aos últimos três meses de 2021.

Para 2023, a UPS estima receitas entre 97,0 e 99,4 mil milhões de dólares e uma margem operacional ajustada entre os 12,8% e os 13,6%.