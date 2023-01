Protecionismo americano começa a agitar empresários portugueses

O ministro da Economia, António Costa Silva, garantiu ao Expresso que já há empresas estrangeiras a suspender investimentos em Portugal, seduzidas pelos generosos incentivos que os Estados Unidos da América (EUA) estão a oferecer a quem produza no seu território, com matéria-prima local, e entre os empresários portugueses o tema já está no radar. Receando perder quota de exportações para os EUA, pedem ao Governo que se bata na Europa por uma política de reindustrialização robusta – mas sem afrontar os norte-americanos.

