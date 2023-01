Lucros da petrolífera Chevron aumentam 126% em 2022

A petrolífera norte-americana Chevron teve lucros de 35.465 milhões de dólares em 2022 (cerca de 32.551 milhões de euros), um aumento de 126% em relação ao ano anterior, devido à subida do preço do crude.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o segundo produtor de petróleo dos Estados Unidos disse que aumentou a sua faturação em 2022 para 246.252 milhões de dólares, mais 51% na comparação com o alcançado em 2021, num exercício marcado pela subida do preço do petróleo, com um aumento da procura e a escassez provocada pela ofensiva militar da Rússia na Ucrânia.

No quarto trimestre do ano passado, a petrolífera teve um lucro de 6.353 milhões de dólares (5.831 milhões de euros), mais 25% do que no mesmo período de 2021.

As receitas nos últimos três meses do ano foram de 56.473 milhões de dólares, uma subida de 17%.

A companhia anunciou recentemente a aprovação de um programa de recompra de ações no valor de 75.000 milhões de dólares.

Os resultados da empresa ficaram abaixo do que era esperado em Wall Street e, nas operações que antecediam a abertura da bolsa, as suas ações desciam.