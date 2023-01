Investimento alemão de €2 mil milhões em eólicas "offshore" em Portugal está em risco

O projeto é da alemã BayWa e foi dado a conhecer ao Governo português em junho de 2021. A empresa pretende instalar ao largo de Viana do Castelo um parque eólico de até 600 megawatts (MW), com um investimento que pode ascender a 2 mil milhões de euros. Mas a incapacidade do Estado português de dar uma garantia de que o projeto pode avançar está a deixar os alemães à beira de um ataque de nervos… e de desistir da ideia.

