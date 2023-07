Algarve é a única região do país onde o turismo permanece aquém dos níveis pré-pandemia

O turismo em Portugal tem estado a recuperar da pandemia de covid-19, particularmente desde o ano passado, em que as receitas atingiram recordes, mas no Algarve as dormidas ainda não recuperaram os níveis de 2019.

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira, em junho o número de dormidas em alojamentos turísticos em Portugal foi 7,4 milhões, superando em 3,8% o número do mesmo mês de 2019 (período pré-pandemia), indicam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Já face a junho de 2022, o crescimento foi de 3,7%.

Mas a evolução não foi igual em todas as regiões. Face a junho de 2019, as dormidas no Algarve continuaram a decrescer (-6,8% em junho, depois de terem caído 0,9% em maio). Nas restantes regiões do país o turismo em junho apresentou crescimento face a igual mês de 2019. As maiores subidas deram-se no Norte (+17,1%), RA Açores (+16,7%) e RA Madeira (+14,3%).

Já em comparação com junho do ano passado, apenas na Madeira houve um decréscimo no total das dormidas (-0,8%). No Algarve, onde ainda não se atingiu os níveis de 2019, as dormidas até subiram face a junho de 2022 (mais 1,3%) e, apesar de não atingir os níveis pré-pandemia, é a região que mais dormidas registou (cerca de 2,2 milhões).

O INE indica ainda que em junho “as dormidas no mercado interno diminuíram 6,7%, totalizando 2,2 milhões e os mercados externos aumentaram 8,7%, correspondendo a 5,3 milhões de dormidas”. Face a junho de 2019, registaram-se aumentos de 0,5% nas dormidas de residentes e 5,2% nas de não residentes.

No caso dos hóspedes foram registados em Portugal, no mês em análise, 2,9 milhões, mais 7,1% que em junho do ano passado e mais 4,3% que em 2019.

O gabinete estatístico nota que “os mercados norte-americano e canadiano continuaram a destacar-se com os maiores crescimentos face a junho de 2019 (+60,3% e +39,7%, respetivamente), e também face ao mesmo mês de 2022 (+22,2% e +36,2%, pela mesma ordem)”.

Por fim, o INE sublinha que em junho 14,7% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (número inferior aos 19% em maio).