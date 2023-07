Viagens dos portugueses ao estrangeiro crescem mais do que o turismo interno

Os residentes em Portugal continuam a preferir viajar pelo país, mas no primeiro trimestre o crescimento das viagens ao estrangeiro foi mais acentuado do que o aumento do turismo interno, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta quinta-feira.

Nos primeiros três meses do ano, os residentes em território português realizaram 4,9 milhões de viagens, o que correspondeu a um acréscimo de 11,8% face ao período homólogo e até mais 3,9% que no primeiro trimestre de 2019 (antes da pandemia).

Contudo, o acréscimo não é igual ficando por cá ou indo para fora. “As viagens em território nacional corresponderam a 88,7% das deslocações (4,3 milhões) e aumentaram 9,3%” face ao período homólogo, e cresceram 5% face ao período pré-pandemia (primeiro trimestre de 2019).

Já “as viagens com destino ao estrangeiro cresceram 35,8% [em comparação com o primeiro trimestre de 2022], totalizando 549,1 mil viagens, o que correspondeu a 11,3% do total”. De acordo com o INE, estas viagens estão a aproximar-se, aos poucos, dos valores de 2019, mas no primeiro trimestre ainda ficaram 4,6% abaixo desses níveis.

O gabinete estatístico refere ainda que a “visita a familiares ou amigos” foi a principal motivação para viajar no primeiro trimestre de 2023 (2,2 milhões de viagens).

Os “hotéis e similares” concentraram 23,6% das dormidas resultantes das viagens turísticas no período em análise. Contudo, o “alojamento particular gratuito” manteve-se como a principal opção de alojamento (68,7% das dormidas).