Turistas hospedados em alojamento local gastaram mais de €8 mil milhões em 2019

Em 2019, os turistas que ficaram hospedados em alojamento local gastaram mais de 8000 milhões de euros na economia nacional, o que equivale a cerca de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB) português e a 8,5% das exportações totais de bens e serviços, mostra um estudo da NOVA SBE (Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa), divulgado esta terça-feira.

Nesse ano, o número de dormidas em alojamento local representou cerca de 40% do total de dormidas em Portugal, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística e do Eurostat. A percentagem chega a ser superior em locais como Lisboa e Porto.

2019 foi um ano recorde para o turismo, que estava em tendência crescente há anos. Depois do interregno da pandemia, em 2022 conseguiram superar-se esses valores. Contudo, ainda não há dados suficientes sobre o ano passado, mas tudo aponta para que as receitas tenham sido maiores e, consequentemente, o valor gasto por estes turistas também.

“As despesas dos turistas com o alojamento só correspondem, em média, a 26% do total dos seus gastos. Ou seja, sem o alojamento local, há o risco de se perder o rendimento associado ao AL, mas também os restantes 74% que é despendido por estes turistas noutros produtos e serviços, nomeadamente 5,8 mil milhões de euros de gastos em restauração e bebidas, 4,2 mil milhões de euros de gastos em transportes, onde a TAP é um dos grandes beneficiários. Acrescem as despesas em supermercados, as margens comerciais, os 500 milhões de euros gastos em operadores turísticos diversos, serviços culturais e recreação e lazer”, indica ainda o relatório.

Sem alojamento local, indica o estudo, mais de 23 milhões de dormidas ficariam sem ocorrer, mesmo supondo um crescimento da taxa de ocupação dos hotéis. Ou seja, menos 4,7 milhões de euros em despesa de turistas (cerca de 2,2% do PIB).

O estudo refere ainda que, para suprir esta necessidade, seriam precisos 1030 novos hotéis em todo o país, dos quais 168 no Porto, 169 no Algarve e 211 em Lisboa.

A NOVA SBE ainda está a realizar o estudo, a pedido da ALEP (Associação do Alojamento Local em Portugal) e estes dados fazem apenas parte de um relatório preliminar. O Estudo intitulado - ‘Avaliação de Impacto do Alojamento Local em Portugal’, está a ser desenvolvido pelos professores João Bernardo Duarte, Pedro Brinca e João Pedro Ferreira, que dão aulas na faculdade.