Turismo: número de hóspedes cresce 16,5% em abril

O número de hóspedes a recorrer ao setor português do alojamento turístico aumentou 16,5% em abril face ao mês homólogo para os 2,7 milhões, ao passo que o número de dormidas aumentou 13,8% para os 6,8 milhões, divulgou esta quarta-feira, 31 de maio, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Face ao mês comparável ainda sem os efeitos da pandemia da covid-19 - abril de 2019 - o número de hóspedes subiu 17,5%, ao passo que o de dormidas aumentou 14,3%.

Na divisão por mercados, “o mercado interno contribuiu com 2 milhões de dormidas (+7,3%) e os mercados externos totalizaram 4,8 milhões de dormidas (+16,8%). Face a abril de 2019, observaram-se aumentos de 21,1% nas dormidas de residentes e 11,6% nas de não residentes”, detalha o INE.

Os residentes no Reino Unido representaram 18,1% das dormidas em abril de não-residentes no setor turístico português, um crescimento de 9,6% face ao mês comparável antes da pandemia. Em segundo lugar, o mercado espanhol representou 11,9% das dormidas de não-residentes e registou um crescimento de 2,3%, ao passo que o alemão diminuiu 2,1% e fechou abril com uma quota de 11,4%.

“Entre os dezassete principais mercados emissores (87,4% do total de dormidas de não residentes), apenas a Finlândia, a Bélgica, a Dinamarca e os Países Baixos registaram decréscimos nas dormidas (-11,5%, -5,9%, -2% e -0,4%, respetivamente)” face a abril de 2022, realça a autoridade estatística.

O INE destaca o crescimento do mercado do Canadá em abril face ao mesmo mês do ano passado, alcançando uma subida de 89,5%; seguida do aumento do mercado norte-americano, de 54,2%.

“Face a abril de 2019, as dormidas de residentes aumentaram em todas as regiões, destacando-se a Região Autónoma da Madeira (+105,4%). As dormidas de não residentes cresceram em todas as regiões, mas de forma menos expressiva no Algarve (+1,7%)”, segundo o INE.

A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico cresceu 3,3 pontos percentuais em abril, face ao mês homólogo, para os 50,8%, ao passo que a taxa líquida de ocupação-quarto subiu 3,9 pontos percentuais para os 59,8%.

Nas contas do quadrimestre janeiro-abril, “as dormidas aumentaram 30%, +16,7% nos residentes e +37,1% nos não residentes. Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas cresceram 14,2%, +19,9% nos residentes e +11,8% nos não residentes”, segundo o INE.